Mais uma turma nos cursos de Corte e Costura e no Curso de Serigrafia é formada no Conjunto Penal de Jequié

Foi realizada no Conjunto Penal de Jequié, a solenidade de formação da segunda turma do curso de Corte e Costura e o Curso de Serigrafia ofertados aos apenados, capacitando e garantindo a profissionalização e renda. Este é o objetivo do Programa “Costurando para o Futuro”, uma iniciativa da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), em parceria com a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social.