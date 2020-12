Mais uma vez moradores da zona rural de Jequié não esperam pelo poder público

Já mostramos aqui no nosso blog, várias localidades na zona rural de Jequié, onde os moradores sofrem om a péssima qualidade das estradas. Na estrada que liga Jequié X Santa Clara, pessoas se reuniram e tentaram amenizar a situação tapando os buracos com mão de obra própria. Agora é as vez dos moradores do Campo Largo, próximo a Florestal. Os mesmos fizeram uma espécie de Vaquinha e arrecadaram dinheiro entre os moradores, alugaram uma caçamba e uma retroescavadeira, e tapar buracos na estrada com recursos próprios. Esperamos que realmente o próximo gestor do município, olhe por esse povo que sofre diariamente nas estradas da zona rural de Jequié.

