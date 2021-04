Major da PM morre em grave acidente na BR 116

O comandante da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Vitória da Conquista, major PM Nivaldo Góes Oliva Júnior, 48 anos, morreu na noite deste sábado (17) após um grave acidente na Rodovia Santos Dumont – BR-116, próximo ao município de Cândido Sales. De acordo com informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto conduzida pelo policial foi atingida por um carro, que invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente com a motocicleta. Ainda segundo a PRF, a suspeita é que o motorista do carro estava sob efeito de álcool. A Polícia Civil informou que um suspeito foi conduzido para a delegacia da cidade, autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e está à disposição da Justiça. A delegacia do município vai apurar o caso. De acordo com a PM, o Major comandava a 77ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Vitória da Conquista, e fazia parte da corporação há 28 anos. O corpo do policial foi velado em Vitória da Conquista e encaminhado para Alagoinhas, onde será sepultado. Informações: Blog do Anderson

