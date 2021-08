Major Reinaldo comandou as as ações da polícia militar na visita do Governador a Jequié

Na manhã desta terça-feira (10) o comandante do 19º BPM, Major Reinaldo comandou, pessoalmente, as ações da Polícia Militar na visita do Governador Rui Costa ao município de Jequié.

O Governador esteve na Praça Duque de Caxias no Jequiezinho onde realizou a entrega de onibus escolares a vários municípios da região e em seguida se dirigiu ao Hospital Geral Prado Valadares, onde autorizou nova ampliação e reforma da unidade com uma moderna ala pediátrica.

O policiamento foi reforçado em toda a cidade e ações no trânsito foram necessárias para o deslocamento do chefe do executivo baiano e sua comitiva.

