MANIFESTO CONTRA O AUMENTO DO ICMS NA BAHIA

Todas as entidades abaixo assinadas, pela primeira vez na história da Bahia, unem-se com o

mesmo sentimento de indignação, surpresa e até mesmo incredibilidade em relação ao Projeto

de Lei n. 25.091/2023, que visa aumentar a alíquota base do ICMS de 19% para 20,5%, prevista no

inciso I do art. 15 da Lei n. 7014/96. O referido projeto é uma grave ameaça aos direitos e aos interesses dos cidadãos baianos. O governo estadual, em suas justificativas, alega que o aumento é necessário para compensar aperda de arrecadação decorrente da decisão do STF, que declarou inconstitucional a cobrança de percentual superior à alíquota base sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações,

considerados essenciais. Porém, essa justificativa não pode prosperar.

O mesmo pretexto de perda de arrecadação foi invocado há poucos meses, pelo mesmo governo, para aumentar a alíquota do ICMS de 18% para 19%. Trata-se de estratégia recorrente e perigosa, que visa extrair mais recursos dos contribuintes, sem reduzir os gastos públicos. Fica o alerta: contribuintes somos todos nós, indistintamente, baianos e os que aqui decidiram viver e investir, empregados ou empregadores, formais ou informais, os que se encontram desempregados e até mesmo os que sobrevivem de auxílios. E o imposto do ICMS incide sobre todo produto ou serviço que cada um de nós consumimos. Há muito tempo, sabemos que o problema não é a receita, mas sim, a despesa. Deste modo, acreditamos que os estados da Federação, de uma forma geral, precisam cortar os gastosexcessivos, os desperdícios, os privilégios e as ineficiências que comprometem o equilíbrio financeiro e a capacidade de prestar serviços públicos com qualidade e efetividade.



O temerário projeto de lei, se aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia, com o consequente

aumento do ICMS, vai encarecer ainda mais o custo de produção, desestimulando os

investimentos em nosso estado, gerando desemprego e favorecendo a sonegação e a

informalidade. Tudo que a sociedade civil e a administração pública não desejam.

O projeto em questão prejudica o consumidor baiano, principalmente o mais pobre. O aumento

do ICMS vai repercutir nos preços dos bens e serviços, elevando o custo de vida e reduzindo o

poder de compra e o bem estar das famílias baianas. Em termos práticos, o aumento do valor nominal do imposto vem acompanhado do efeito acelerador do preço, o que geraria uma estimativa de aumento para o consumidor em torno de 4,5% nos produtos e serviços, corroendo o poder de compra não só dos salários, mas também dos benefícios, inclusive os sociais.

Há de se acrescentar que o projeto viola a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu

o princípio da seletividade e determina que os impostos devem ser fixados em patamares

menores para os bens e serviços essenciais, em respeito à capacidade contributiva dos cidadãos.

O aumento da alíquota base do ICMS sobre todos os bens e serviços anula o efeito da redução

da alíquota sobre a energia elétrica e as telecomunicações. É hora de o governo e a Assembleia Legislativa da Bahia passarem a ter outro olhar para a classe empresarial e os consumidores baianos, e adotarem uma política fiscal baseada na redução dos impostos e na simplificação das normas tributárias. A alegada redução da arrecadação tributária deve ser encarada como uma oportunidade para implantação de uma reforma administrativa. Aliás, há anos discutimos e aguardamos a questão

da necessária diminuição do peso do estado, com consequente aumento na eficiência dos gastos

públicos e melhorias na gestão dos recursos.

O contribuinte baiano, especialmente o mais pobre, com absoluta certeza, sofrerá com o peso de mais imposto sobre suas costas. Não podemos aceitar decisões unilaterais, optando sempre pelos caminhos que parecem mais fáceis, sem a ampla discussão sobre um problema que vai gerar graves consequências. Estamos abertos ao debate harmonioso e acreditamos na capacidade contribuitiva da classe empresarial também para a formulação de políticas públicas. O momento requer união de todos: representantes do próprio governo, entidades empresariais, sindicatos de trabalhadores, sociedade civil organizada, pensando e agindo juntos e em complementariedade. O sucesso da gestão pública e o desenvolvimento econômico e social vão beneficiar a todos nós, cidadãos baianos.

ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Centers

ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

ACAIMC – Associação Comercial Industrial de Miguel Calmon

ACB – Associação Comercial da Bahia

ACE – Associação Comercial e Empresarial de Irecê BA

ACE – Associação Comercial e Empresarial de Teixeira de Freitas

ACE – Associação Comercial Empresarial de Valença

ACE de Mucuri – Associação Comercial e Empresarial de Mucuri

ACEB – Associação Comercial de Buritirama

ACECJ – Associação Comercial Industrial de Conceição do Jacuípe/BA

ACECN – Associação Comercial e Empresarial de Casa Nova

ACEFS – Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana

ACEL – Associação Comercial e Empresarial de Lençóis

ACELEM – Associação Comercial e Empresarial de Luís Eduardo Magalhães

ACEPS – Associação Comercial e Empresarial de Porto Seguro

ACESAJ – Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus

ACESAR – Associação Comercial, Empresarial e Social de Amélia Rodrigues

ACESG – Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo dos Campos

Há de se acrescentar que o projeto viola a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu

o princípio da seletividade e determina que os impostos devem ser fixados em patamares

menores para os bens e serviços essenciais, em respeito à capacidade contributiva dos cidadãos.

O aumento da alíquota base do ICMS sobre todos os bens e serviços anula o efeito da redução

da alíquota sobre a energia elétrica e as telecomunicações.

É hora de o governo e a Assembleia Legislativa da Bahia passarem a ter outro olhar para a classe

empresarial e os consumidores baianos, e adotarem uma política fiscal baseada na redução dos

impostos e na simplificação das normas tributárias.

A alegada redução da arrecadação tributária deve ser encarada como uma oportunidade para

implantação de uma reforma administrativa. Aliás, há anos discutimos e aguardamos a questão

da necessária diminuição do peso do estado, com consequente aumento na eficiência dos gastos

públicos e melhorias na gestão dos recursos.

O contribuinte baiano, especialmente o mais pobre, com absoluta certeza, sofrerá com o peso de

mais imposto sobre suas costas. Não podemos aceitar decisões unilaterais, optando sempre

pelos caminhos que parecem mais fáceis, sem a ampla discussão sobre um problema que vai

gerar graves consequências. Estamos abertos ao debate harmonioso e acreditamos na

capacidade contribuitiva da classe empresarial também para a formulação de políticas públicas.

O momento requer união de todos: representantes do próprio governo, entidades empresariais,

sindicatos de trabalhadores, sociedade civil organizada, pensando e agindo juntos e em

complementariedade. O sucesso da gestão pública e o desenvolvimento econômico e social vão

beneficiar a todos nós, cidadãos baianos.

Subscrevem,

ABRASCE – Associação Brasileira de Shopping Center ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes ACAIMC – Associação Comercial Industrial de Miguel Calmon ACB – Associação Comercial da Bahia ACE – Associação Comercial e Empresarial de Irecê BA ACE – Associação Comercial e Empresarial de Teixeira de Freitas ACE – Associação Comercial Empresarial de Valença ACE de Mucuri – Associação Comercial e Empresarial de Mucuri ACEB – Associação Comercial de Buritirama ACECJ – Associação Comercial Industrial de Conceição do Jacuípe/BA ACECN – Associação Comercial e Empresarial de Casa Nova ACEFS – Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana ACEL – Associação Comercial e Empresarial de Lençóis ACELEM – Associação Comercial e Empresarial de Luís Eduardo Magalhães ACEPS – Associação Comercial e Empresarial de Porto Seguro ACESAJ – Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio de Jesus ACESAR – Associação Comercial, Empresarial e Social de Amélia Rodrigues ACESG – Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo dos Campos ACEVIC Associação Comercial e Empresarial de Vitória da Conquista

20. ACIA – Associação Comercial Industrial de Alagoinhas

21. ACIACF– Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Campo Formoso

22. ACIAF – Associação Comercial Industrial e Agrícola de Filadélfia

23. ACIAJ – Associação Comercial Industrial e Agrícola de Juazeiro

24. ACIAPA – Associação comercial Industrial e Agropecuária de Amargosa

25. ACIASB – Associação Comercial Industrial e Agrícola de Senhor do Bonfim

26. ACIAU – Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ubaíra

27. ACIER – Associação Comercial e Empresarial de Entre Rios

28. ACII – Associação Comercial e Industrial de Ilhéus

29. ACIJ Jequié – Associação Comercial e Industrial de Jequié

30. ACIMAC – Associação comercial e industrial de Macaúbas

31. ACISE – Associação Comercial, Empresarial e Agrícola de Seabra

33. ACISFE – Associação Comercial e Industrial de São Felipe

33. ACOMAC-BA – Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Estado da Bahia

34. ACOMPSC – Associação Comercial de Porto de Sauipe

35. ALSCIB – Associação dos Lojistas do Shopping da Bahia

36. ASCOM – Associação Comercial Coração de Maria

37. ASCOPA – Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Paulo Afonso

38. Associação Comercial e industrial de Itabuna

39. Associação comercial e industrial do município de Andorinha

40. CBTUR – Conselho Baiano de Turismo

41. FACEB – Federação das Associações Comerciais do Estado da Bahia

42. FEMICRO-BA – Federação das Associações das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

e Empreendedores Individuais do Estado da Bahia

43. FeTUR – Federação de Hospitalidade e Turismo

44. SESCAP BA – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado da Bahia

45. SHRBS Salvador e Litoral Norte – Sindicato dos Hotéis, Restaurantes Bares e Similares de

Salvador e Litoral Norte

46. SICOMFS – Sindicato do Comércio de Feira de Santana

47. SINDCOSMETIC – Sindicato das Indústrias de Cosméticos e Perfumaria do Estado da Bahia

48. SINDERC – Sindicato das Empresas de Refeições do Estado da Bahia

49. Sindfeira – Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Feira de Santana

50. SINDICOM – Sindicato do Comércio de Senhor do Bonfim

51. SINDICOMBUSTÍVEIS – Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas

de Conveniências do Estado da Bahia

52. SINDILOJAS – Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia

53. Sindipan – Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da Cidade do Salvador

54. SINDIREPA-BA – Sindicato da Indústria da Reparação de Veículos e Acessórios do Estado da

Bahia

Comentários no Facebook:

Comentários