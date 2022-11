Manutenção em refinaria, deixa algumas cidades da Bahia com escassez de gás GLP; ASSISTA

Várias revendas de botijão de gás de cozinha (GLP), estão sem o produto já há alguns dias. Em Salvador, segundo informações mais de 500 revendas já estão fechadas devido à falta do produto. As cidades de Feira de Santana e Itabuna, os revendedores também já reclamam do baixo estoque do gás GLP. Já aqui na cidade de Jequié, onde temos algumas bases de distribuição do produto, as transportadoras já reclamam da demora em carregar os caminhões, que levam o gás de cozinha não só para várias cidades da Bahia, como também cidades no estado de Minas Gerais. A reportagem do Jequié Urgente, esteve na manhã desta quarta-feira (12), em uma das bases na cidade de Jequié, onde dezenas de caminhões estão na porta da distribuidora, esperando a chegada do produto. Segundo a refinaria de Mataripe, que fica na cidade de São Francisco do Conde, a mesma está passando por uma manutenção preventiva, e por isso a falta do produto em algumas distribuidoras na Bahia. Ainda informaram que a manutenção não tem previsão de término. Aqui em Jequié, o Gás GLP, está chegando via terrestre, através de caminhões vindos da refinaria de Mataripe, e não via tubulação como é feito diariamente. Revendedores da cidade de Jequié, ainda não comentaram sobre a falta do produto, mas, se mostram preocupados pela demora da manutenção e o baixo estoque em sua referidas distribuidoras. Foto: JEQUIÉ URGENTE

