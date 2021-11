Maratona de aulões virtuais para o ENEM 2021 segue até o dia 26

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, até sexta-feira (26), a maratona de aulões do ENEM 2021 na página do YouTube do EMITec (https://bit.ly/32oUHnM), no canal TV Educa Bahia e na página da Rede ENEM, que é parceira na atividade. A ação integra aulões das disciplinas das áreas do conhecimento que serão abordadas no segundo dia da prova no próximo domingo (28). A iniciativa consiste em um combo completo, com aulões e e-Books gratuitos de todas as disciplinas com os conteúdos que mais caem no exame, além de uma bateria de simulados das provas objetivas. Para acompanhar os aulões, ao vivo, transmitidos pela Rede ENEM, é preciso realizar a inscrição no endereço https://bit.ly/3HKfpOV. Os links para baixar os e-Books e fazer os simulados estão no endereço https://cursoenemgratuito.com.br/bahia/.

Por meio do projeto ENEM 100%, a SEC descentralizou recursos do Fundo de Assistência Educacional (FAED) para as escolas com o objetivo de contratar transporte para os municípios que não sediam o certame ou distritos de municípios que sediam as provas, além da aquisição de kits lanche (suco de frutas, maçã e biscoito) e de higiene (álcool em gel e quatro máscaras de proteção como prevenção ao Coronavírus).

