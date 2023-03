Março Lilás: Coren-BA capacita mais de 1.500 profissionais da Enfermagem sobre câncer do colo do útero

Mais de 1.500 profissionais de Enfermagem participaram, nesta quinta-feira (16) do evento “Prevenção e Controle do Câncer do Colo do Útero no Estado da Bahia”, em alusão ao Março Lilás, realizado no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, com transmissão online pelas redes sociais do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA). O evento, gratuito e com certificação para os participantes inscritos, foi uma ação do programa Capacita Coren e direcionado a enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da Rede de Atenção Primária à Saúde de todos os municípios do estado, estudantes e enfermeiros que empreendem na área.

“Como profissionais da área de enfermagem, temos uma grande responsabilidade. Por isso, realizamos este evento com o objetivo de capacitar e qualificar os profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde em todo o estado, estudantes e enfermeiros que empreendem na área. Nós sabemos que o exame citopatológico é uma das principais formas de detecção precoce do câncer do colo do útero. Mas, para que esse exame seja efetivo, é necessário que os profissionais que o realizam estejam capacitados e atualizados sobre as melhores práticas”, destacou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.

De acordo com a enfermeira e membro da Câmara Técnica de Atenção Primária à Saúde, Neila Pierote, que palestrou sobre o tema, a Bahia se destaca pelos altos índices deste tipo de câncer, sendo o terceiro que mais atinge as mulheres no Brasil. “Por isso é muito importante este tipo de capacitação que o Coren-BA está promovendo, para dar visibilidade a este problema de saúde pública”, disse.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), para o ano de 2023 foram estimados 17.010 casos novos, o que representa um risco considerado de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres. Também chamado de câncer cervical, o câncer do colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV), os quais provocam alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Informações: NUCOM/COREN BA/ FOTO: Ede Marcus/Divulgação

