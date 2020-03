Marido é acusado de espancar companheira

Uma mulher teve o rosto desfigurado após ser espancada pelo marido na manhã desta sexta-feira (20), em Ubatã. O crime aconteceu na 5º Travessa, no bairro 2 de Julho. De acordo com o relato da vítima ao repórter Garcia Jr da Rádio Povo FM, o companheiro estava embriagado no momento e o motivo teria sido ciúmes. ‘Essa não é a primeira vez que ele tenta me matar, preciso de ajuda. Escapei por um milagre’, relatou a vitima. A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito fugiu e não foi preso. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Ubatã, onde recebeu atendimento. O estado de saúde não foi divulgado. O caso será registrado na Polícia Civil de Ubatã. Informações e Foto: Ubatã Notícias

