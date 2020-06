Matagal chama a atenção no Cemitério são lázaro em Jequié

As pessoas que estiveram no Cemitério São Lázaro, no bairro Jequiezinho, ontem (01), saíram de lá indignados com o estado em que se encontra o local, com os coveiros sendo obrigados a trabalhar em meio ao matagal.

“Não é possível que a prefeitura não tenha designado uma equipe para fazer a limpeza do cemitério”, disse um cidadão que providenciou imagens para serem publicadas no Blog jequieeregiao.com.br para chamar a atenção da gestão do prefeito Sérgio da Gameleira para os problemas básicos que deixam de ser atendidos no dia a dia. Informações e Foto: Blog Jequieeregiao

