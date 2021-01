Mato pega fogo e deixa moradores assustados no Alto da Prefeitura em Jequié

Moradores ficaram assustados na tarde de ontem (14), devido a um fogo que surgiu em um mato, próximo a prefeitura de Jequié. As pessoas relataram, que as queimadas surgem do nada. Muita fumaça e fuligem assusta as pessoas que moram nas imediações. O fogo pode ser provocado por alguém de forma proposital, ou devido as fortes temperaturas em nossa cidade, e a vegetação muito seca, até uma bituca de cigarro jogada por alguém, pode ocasionar em uma queimada. Todo cuidado é pouco.

