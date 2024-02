Matrícula dos contemplados no sorteio eletrônico para cursos técnicos da SEC encerra na segunda-feira (29)

Os sorteados para as vagas nos cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio (Prosub) já podem efetuar suas matrículas. O prazo para a entrega da documentação começou nesta sexta-feira (26) e segue até a próxima segunda-feira (29), sendo necessário comparecer presencialmente na unidade escolar.



Para assegurar a vaga, o candidato deve comparecer à unidade escolar portando a via original do Histórico Escolar; via original e cópia legível do Registro Geral (RG) ou Certidão de Registro Civil; via original e cópia legível do Cadastro de Pessoal Física (CPF); via original e cópia legível do comprovante de residência (água, luz, telefone assinatura), o qual deve constar data recente de emissão; via original e cópia da respectiva Carteira de Vacinação devidamente atualizada; e cópia legível do Registro Geral (RG) da mãe do estudante e/ou do responsável legal.



Caso haja vagas remanescentes, a convocação dos candidatos do cadastro-reserva ocorrerá nos dias 30 e 31 de janeiro.



Acesse a lista dos contemplados no portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

Foto:Ilustrativa / Claudionor Jr.

