Matrícula para cursos do Pronatec começa nesta sexta-feira (3)

Começa nesta sexta-feira (3) a matrícula para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Até a próxima segunda-feira (6), os candidatos contemplados deverão se apresentar nas respectivas unidades escolares para as quais se inscreveram e entregar a documentação obrigatória para a realização do processo. As aulas se iniciam no próximo dia 20 de maio.

Ao todo, estão sendo ofertados nove cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na quota Qualifica Mais Emprega Mais e na modalidade de ensino presencial, em 38 municípios, totalmente gratuitos. São eles: Pizzaiolo, Assistente Administrativo, Microempreendedor Individual (MEI), Agricultor Orgânico, Cuidador de Idoso, Eletricista, Instalador Predial de Baixa Tensão, Agente de Desenvolvimento Cooperativista, Esteticista de Animais Domésticos e Agente de Alimentação Escolar. Além de poder fazer os cursos em curta duração, com formação que dura em média três meses de aulas diárias, o estudante é contemplado com a certificação da qualificação e uma bolsa no valor de R$10 por dia frequentado.

Informações e Foto: Ascom/SEC Documentos para a matrícula – Para a confirmação da matrícula, os candidatos contemplados devem apresentar cópias legíveis do RG e do CPF (ambos frente e verso), bem como do comprovante de endereço atualizado dos últimos 60 dias e do certificado e/ou histórico escolar (frente e verso), entre outros. A lista final com os 940 selecionados e a descrição dos documentos necessários para a efetivação da matrícula já se encontram no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ).

