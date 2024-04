Matrícula para o Programa Universidade para Todos é prorrogada até 26 de abril

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) prorrogou, até o dia 26 de abril, a matrícula para o Programa Universidade para Todos (UPT). Os candidatos contemplados e os que ficaram no cadastro de reserva farão a matrícula na modalidade presencial e/ou virtual, conforme as especificidades das universidades parceiras: UNEB, UESC, UEFS, UESB, UFRB, UFOB e UFSB. A iniciativa visa o fortalecimento da aprendizagem e a preparação dos estudantes do último ano e dos egressos do Ensino Médio nos processos seletivos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As aulas começam no dia 6 de maio.Foram disponibilizadas, este ano, 19.426 vagas em 215 municípios baianos dos 27 Territórios de Identidade, com oferta das atividades em 345 polos de funcionamento. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar cópia e original da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), bem como comprovante de residência. Além disso, ele terá que preencher uma declaração de próprio punho informando que não cursa e nem possui diploma de nível superior.O não comparecimento do candidato selecionado à matrícula implica na desistência automática da vaga. As vagas decorrentes de matrículas não efetivadas serão automaticamente preenchidas pelos candidatos que estiverem na condição de reserva, respeitando a ordem de classificação. Mais informações podem ser obtidas através da Coordenação do UPT/SEC, pelo telefone 0800 285 8000 ou pelo e-mail upt@educacao.ba.gov.br A novidade deste ano será a semana integradora, que acontece de 29 de abril a 3 de maio, com informações sobre o programa, o ENEM, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) e as políticas de acesso e permanência no Ensino Superior.A coordenadora do UPT, Patrícia Machado, falou sobre as atividades previstas. “As ações pedagógicas UPT acontecerão com aulas de segunda a sexta-feira, abordando os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Redação, Literatura, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), que são ofertadas e desenvolvidas pelas universidades públicas parceiras. Aos finais de semana, a maratona do conhecimento continua com a oferta de atividades complementares, como aulões, simulados, orientação profissional, giro das profissões e oficinas, com participação dos monitores e a interação dos estudantes”.