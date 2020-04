Médico Baiano morre vítima do Covid-19

O médico Gilmar Calazans Lima, 55 anos, é o primeiro profissional da área de saúde a morrer por conta da covid-19 na Bahia. Segundo a Secretaria da Saúde do estado (Sesab), Gilmar foi o 46º óbito confirmado pela doença no estado. Ele morreu em um hospital de Ilhéus na manhã desta segunda-feira (20). Segundo a Sesab, o médico tinha um histórico de hipertensão e diabetes. Ele teve os primeiros sintomas da doença em 11 de abril. Quatro dias depois foi internado no Hospital Regional da Costa do Cacau (HRCC), mas acabou não resistindo e morreu hoje. Foto Reprodução

Comentários no Facebook:

Comentários