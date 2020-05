Médico Jequieense Ramon Barbosa morre: suspeita é de Covid-19

O médico Ramon Barbosa, que trabalhava no Hospital Prado Valadares e no centro de atendimento e triagem do coronavírus do Hospital São Vicente, em Jequié e Vitória da Conquista, respectivamente, morreu no final da manhã deste domingo (10/05). A suspeita é que ele estava infectado com o Covid-19.

O secretário de Saúde de Jequié, Vitor Lavinsky, disse que Ramon deu entrada no 7 de maio no Hospital Prado Valadares e um dia depois, o quadro de saúde dele piorou. Já no período noturno, o trabalhador foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi entubado. Já no início da manhã deste domingo, voltou a piorar e acabou transferido de avião para o Hospital do Subúrbio, em Salvador. Apesar dos esforços, ele não resistiu e acabou morrendo.

