Médico morre em grave acidente de carro

Morreu em um grave acidente na tarde de domingo (13), na BA-001, trecho entre Ilhéus e Una, o médico Filipe Lustrosa Lacrose, de 37 anos. Segundo a PRE, o acidente aconteceu no KM 338 da rodovia, por volta das 19h45. Filipe dirigia um carro de passeio, modelo Sandero, quando capotou o veículo e parou às margens da rodovia. Ainda não há informações de como teria ocorrido o capotamento. De acordo com publicação do G1, o médico chegou a ser socorrido por um ambulância da cidade de Una, mas morreu no hospital. Filipe era morador de Ilhéus, era médico endocrinologista e filho do também médico cardiologista de Ilhéus, Antônio Lacrose.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários