Médico morto no Rio de Janeiro atendia no Hospital Geral Prado Valadares em Jequié

Um dos Médicos vítimas da violência no Rio de Janeiro, era o Ortopedista da região de Ipiaú, Perseu Ribeiro. A vítima atendia no Hospital Geral Prado Valadares, e estava na cidade do Rio de Janeiro com outros colegas, para participarem de um congresso Internacional de Ortopedia.

As quatro vítimas estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, quando elementos desceram de um veículo e deflagraram dezenas de tiros, onde o Médico Perseu Ribeiro e outros 2 colegas morreram na hora . A polícia trabalha com a hipótese de execução, mas até o momento não se sabe o motivo para a barbarie. O médico Perseu era um excelente profissional e querido por todos no Hospital Geral Prado Valadares. Deixamos nossas condolências para todos os familiares e amigos.

