Médicos que trabalham no Hospital Prado Valadares voltam a reclamar de salários atrasados por parte de empresa

Mais uma vez, Médicos que prestam serviço no Hospital Prado Valadares em Jequié, procuraram a redação do Blog Jequié Urgente para reclamarem de uma prática que infelizmente esta se tornando rotina no dia a dia dos profissionais. Segundo informações, a empresa que é responsável pelo pagamento dos profissionais, está atrasando salário dos mesmos. A redação do Blog Jequié Urgente, recebeu a informação de um dos Médicos que prefere não se identificar, e o mesmo informou que vários profissionais médicos Intensivistas e da UTI, estão sem receber os seus proventos dos meses de Agosto, Setembro, Outubro e do mês de Novembro que já esta se encerrando.

Um verdadeiro absurdo e uma total falta de respeito com os profissionais que salvam vidas diariamente em um dos maiores Hospitais do estado da Bahia. Ao questionar sobre salários atrasados, os profissionais são informados de que os pagamentos estão atrasados, devido o repasse do dinheiro não ter sido feito pela SESAB. Vários Médicos que são de outras cidade da Bahia e trabalham em Jequié no Hospital Prado Valadares, estão optando por deixar a unidade de saúde e irem embora de Jequié. O mínimo que qualquer trabalhador tem que ter, é respeito e seu pagamento em dia. Sabemos que a direção do Hospital Prado Valadares, nada tem a ver com o pagamento de salários dos profissionais. Empresas que são terceirizadas, que são responsáveis de administrar e pagar o salário dos profissionais. Mas, esperamos que a direção tome para si, e tente ajudar esses profissionais a receberem seus salários.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários