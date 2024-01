Mega reinauguração do Grupo Maia em Jequié

É com grande satisfação que anunciamos a reinauguração do Grupo Maia, Vidraçaria Pré-Moldados e Marmoraria. Com mais de 25 anos de experiência no mercado, o Grupo Maia é uma empresa familiar que se dedica a fornecer produtos e serviços de qualidade para seus clientes.

A reinauguração é um marco importante para a empresa, pois representa o compromisso contínuo do Grupo Maia em fornecer produtos e serviços de alta qualidade para seus clientes. A Vidraçaria Pré-Moldados e Marmoraria, em particular, tem sido um pilar da empresa, fornecendo produtos de vidro e pedra de alta qualidade para clientes em toda a região.

A reinauguração marca o início de um novo capítulo para o Grupo Maia, Vidraçaria Pré-Moldados e Marmoraria. Com uma equipe dedicada e experiente, a empresa está pronta para atender às necessidades de seus clientes com produtos e serviços de qualidade superior.

Comentários no Facebook:

Comentários