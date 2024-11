Meia Maratona PRF 2024 – Circuito Solidário reúne 2 mil participantes em edição histórica em Salvador

A Meia Maratona PRF 2024 – Circuito Solidário aconteceu na manhã de domingo, 3 de novembro, reunindo 2 mil participantes em um grande evento esportivo e solidário em Salvador (BA). Promovida pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia (SINPRF/BA) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/BA) , a corrida teve o compromisso de unir esporte e solidariedade, com destinação do lucro gerado ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-BA). A iniciativa busca não apenas incentivar a prática esportiva, mas também mobilizar a sociedade em torno de causas nobres, como o apoio ao tratamento de crianças.

Além dos corredores, a Meia Maratona contou com o suporte essencial de patrocinadores, apoiadores e forças de segurança de diferentes órgãos, que contribuíram para a segurança e organização do evento. A PRF agradece a todos os envolvidos, cuja dedicação foi fundamental para o sucesso da corrida, transformando-a em uma celebração da solidariedade e do espírito de comunidade.

O Circuito Solidário da PRF fortalece, a cada edição, a conexão com a sociedade e o compromisso com causas sociais, sendo muito mais que uma corrida – é um movimento em prol de uma sociedade mais unida e solidária. Nos vemos na próxima edição! Informações e Foto: PRF

