Membros da APIB JEQUIÉ vão representar Brasil e Bahia em competições; ASSISTA

O Xadrezista Joselito dos Santos Souza, vai representar a Bahia na Final da Copa Brasil de Xadres, que acontece no estado do Rio Grande do Sul, de 01 à 04 de Dezembro. Apenas 03 competidores do estado da Bahia foram selecionados. Sendo 02 da capital do estado e apenas o Jequieense Joselito que é do interior. A única pendência para o atleta, está sendo as passagens aéreas. O atleta tem até a próxima segunda-feira, para confirmar presença. Segundo informações, a Secretaria de Esportes do município de Jequié, sempre deu apoio para que os atletas participem de competições em outros estados, como a convocação de Joselito, demorou um pouco, a cota de passagens para o ano de 2022, já foi encerrada na prefeitura. Mas, ele tenta apoio de empresas privadas, para que possa comprar as passagens. Já a também Jequieense Hoseanne Costa Pereira, Seleção Brasileira de goalball terá nos dois próximos meses compromissos importantes tanto com os atletas da base quanto com as equipes adultas. Enquanto os times sub-23 foram convocados para representar o país no Torneio Cidade de Barcelona, que será disputado entre os dias 2 e 4 de dezembro, na Espanha.

