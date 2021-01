Meninas do “Baleado”, pedem limpeza da quadra de esportes do Loteamento Sol Nascente

Nossa reportagem esteve na quadra de esportes do Loteamento Sol Nascente, Joaquim Romão, para conversar com as meninas que utilizam a referida quadra, para pratica de esportes. O baleado das novinhas, como é conhecido o grupo, pedem para que a secretaria de serviços públicos do município, envie homens para fazer uma limpeza geral no local. Muito mato e sujeira ao redor da quadra, deixa as meninas com medo de animais peçonhentos, e ocasionar um acidente.

