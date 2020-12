Menino Jesus furtado do presépio da praça Rui Barbosa é recuperado pela Polícia Militar

No início da noite de ontem (28), pessoas sentiram falta do menino Jesus de um presépio que está montado na praça Rui Barbosa, centro de Jequié. A polícia militar entrou no caso e começou a fazer rondas, até que uma pessoa ligou para o 190, e avisou que encontrou a obra próxima a praça do Inocoop. A viatura foi a localidade e constatou que realmente era a imagem do menino Jesus. A estátua já foi recolocada no presépio da praça Rui Barbosa.

Comentários no Facebook:

Comentários