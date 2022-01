Menor de 14 anos leva dois tiros no peito no Bairro do Curral Novo em Jequié

Por volta das 14:00 horas de hoje, (11), a polícia militar foi acionada para ir até a Rua São Sebastião, Curral Novo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um menor de apenas 14 anos baleado com dois tiros no peito. Uma unidade do SAMU foi acionada e levou o menor até a emergência do Hospital prado Valadares. A polícia civil investiga a autoria e motivação desta tentativa de homicídio em Jequié.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários