Menor de 17 anos é morto a tiros no Residencial Campo Belo em Jequié

Na noite de ontem (23), a polícia militar foi acionada até o Residencial Campo Belo, para averiguar a denúncia de tiros no local. Ao chegar foi constatado que uma pessoas estava baleado. Uma unidade de SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local foi constatado a morte do jovem de apenas 17 anos. Ninguém informou para a polícia, detalhes do crime. O rabecão do IML de Jequié foi acionado e levou o corpo do jovem para o Instituto Médico Legal para ser realizada a necropsia. até o fechamento desta matéria, a vítima não tinha sido identificada.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários