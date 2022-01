Menor é morto nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (18), em Jequié

Populares que passavam pela Ponte Teodoro Sampaio nas primeira horas da manhã desta terça-feira, se depararam com um corpo caído bem no meio da ponte. A polícia militar foi acionada e ao chegar ao local, constatou a veracidade do fato. O Departamento de Polícia Técnica de Jequié foi ao local e identificou o corpo como sendo de ELIAS RIBERIRO CARDOSO, DE APENAS 15 ANOS. Segundo informações preliminares, o jovem era residente no Joaquim Romão e teria sido morto a tiros.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários