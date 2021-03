Menor sofre tentativa de homicídio em Jequié

Na tarde desta quarta – feira (03), um menor de 17 anos sofreu uma tentativa de homicídio no residencial Parque do Sol. Segundo informações policiais, a vítima recebeu dois tiros de arma de fogo, sendo atingido no ombro e coxa. Duas viaturas da polícia militar foram ao local, fizeram rondas, mas o suspeito de tentar tirar a vida do menor não foi encontrado. A vítima foi socorrida por uma unidade do SAMU, e levado para emergência do HGPV.

