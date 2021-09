Menores acusados de terem matado Gilmar da baixa do Bonfim, são apreendidos pela polícia civil de Jequié

Em nota enviada a imprensa, a polícia civil de Jequié informou que foram apreendidos dois menores acusados de terem tirado a vida do líder comunitário “Gilmar da Baixa do Bonfim”. Segundo informações policiais, os menores não resistiram as apreensões e foram levados para que fossem adotadas as mediadas cabíveis. Gilmar Santos Pereira, era um líder comunitário em Jequié, e foi morto com vários tiros no quintal da sua residência, no dia 01 de junho de 2021, logo após ter dado entrevista a uma rádio local. A operação Ratibum, contou com policiais do serviço de investigação e do CATI da DT de Jequié.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários