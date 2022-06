Mesmo com a mudança de horário, Maiara e Maraisa deram um show no São João de Jequié

A dupla Maiara e Maraisa estavam com show marcado para às 00:00Hs, da noite de ontem (24), na Praça da Bandeira em Jequié. Como a dupla estava se apresentando na cidade de Ibicuí, o horário foi mudado e a dupla subiu ao palco as 02:25 da madrugada. O público que estava no evento não arredou o pé e permaneceram na Praça da Bandeira, para curtir o show da Maiara e Maraisa. Foram duas horas tocando músicas do repertorio já conhecido do público. No meio do show, a dupla fez uma homenagem a cantora Marilia Mendonça, que morreu em um acidente aéreo. E muita gente se emocionou junto com as cantoras. Na noite de ontem (24), também se apresentaram no palco da Praça da Bandeira, o canto Chambinho do Acordeon, Casa do Zôto, Yata e Cacau com Leite. Foto: SECOM/PMJ

Comentários no Facebook:

Comentários