Mesmo com a proibição feirantes instalaram barracas na Avenida Tote Lomanto

Mesmo as feiras livres estando proibidas de acontecer em Jequié, no ultimo domingo (26), feirantes colocaram suas barracas na Avenida Tote Lomanto e Largo Cedil, no Joaquim Romão, a movimentação foi grande, por parte de feirantes e pessoas.

O Largo da Feirinha no Joaquim Romão foi interditado para passagens de veículos e pedestres a policia militar permaneceu no local para evitar que as pessoas colocassem barracas. Mesmo assim alguns feirantes colocaram suas barracas na rua João José Duarte, em uma praça antes do Largo da Feirinha. Policiais militares tentaram convencer as pessoas que estava proibido, mesmo assim os feirantes insistiam pela permanência no local.

Sabemos que todos estamos passando por dificuldades, principalmente financeiras. Mas infelizmente as pessoas acabam não obedecendo uma proibição e com isso os casos do Covid-19 em Jequié só aumentam. Foto Redes Sociais

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários