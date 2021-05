Mesmo com contêiner espalhados pela cidade população joga lixo nas ruas

A Secretaria de Serviços Públicos do município de Jequié, através da empresa de limpeza urbana Locar, espalhou centenas de contêineres pela cidade, para evitar que o lixo doméstico fosse descartado nas ruas, como era feito. Mesmo com os equipamentos na ruas e uma campanha que vem sendo feita pela prefeitura do município, algumas pessoas continuam a jogar o lixo nas ruas. Um total desrespeito, com quem vem fazendo a sua parte. A foto que ilustra essa matéria, foi tirada por um leitor no bairro do Joaquim Romão, próximo ao campo do Cururu.

Comentários no Facebook:

Comentários