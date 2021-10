Mesmo com o avanço da vacinação e novas regras de flexibilização, agências bancárias continuam deixando clientes no sol e chuva em Jequié

Que a pandemia ainda continua, não temos que negar. Mas, também não podemos negar que os números de infectados em Jequié, na Bahia e até mesmo no Brasil estão em queda. A vacinação está sendo ampliada a cada dia, e com isso, Governadores e prefeitos de vários estados e cidades Brasileiras, tem flexibilizado o que antes não era permito. Aqui em Jequié, as agências bancárias adotaram uma regra para o enfrentamento da Covid-19, e não vem acompanhando os números para melhorar o atendimento. Desde o início da pandemia, só é permitida a entrada de alguns clientes, e posteriormente a saída destes, entram novas pessoas. O problema é que, as agências nunca colocaram nem um tipo de toldo ou proteção do lado de fora das agências, pessoas ficam no sol e chuva, até serem atendidas, Que geralmente das vezes, nunca dura menos que 02 horas do lado de fora das agências. Se o Governador da Bahia, autoriza eventos com 1.200 ( Mil e Duzentas Pessoas), porque as agências bancárias em Jequié, continuam com a mesma modalidade de 01 anos atrás, quando a pandemia estava alta?

Uma das agências bancárias com maior número de reclamações em Jequié é a Caixa Econômica Federal, pela demora no atendimento e a falta de informação aos clientes. O que as pessoas pedem, é que as agências bancárias da cidade, reveja os protocolos de segurança e observem que já tá na hora de respeitar mais o cliente, que saem de casa, as vezes, apenas para pegar uma informação, e tem que esperar durantes horas do lado de fora da agência, em baixo do sol ou chuva. UMA VERDADEIRA HUMILHAÇÃO E DESRESPEITO COM AS PESSOAS.

