Mesmo com policiamento ostensivo, bandidos estão atacando pessoas no centro de Jequié

Nos últimos dias as ocorrências de roubos no centro de Jequié tem aumentado. bandidos, geralmente em dupla, tem se aproveitado das vítimas e roubado valores dos mesmos. Ás 08Hs da manhã de ontem (26), uma senhora de 78 anos, estava acompanhada com seu neto menor de idade, foi assaltada na rua 21 de abril, centro da cidade, e os bandidos levaram a quantia de 900 (novecentos reais), em dinheiro. Um outro assalto aconteceu também na manhã de ontem (26), quando um jovem estava acompanhada da sua mãe, e tinham acabado de sacar a quantia de 2.200 ( dois mil e duzentos reais), no Banco do Brasil, quando um elemento esbarou na mesma, agrediu a senhora de 83 anos que ficou com vários hematomas no rosto, e os bandidos levaram sua bolsa com todo dinheiro que havia sido sacado a poucos minutos. Outro roubo aconteceu na manhã da última quarta-feira (25), quando uma jovem estava lanchando em uma das barracas na Praça da bandeira, quando dois elementos roubaram a quantia de 600 (seiscentos reais), do bolso da jovem.

A polícia militar tem mantido vários policiais fazendo rondas constantes pelo centro de Jequié. Mas os bandidos acabam se “infiltrando”, em meio as pessoas e cometendo os roubos, e na maioria das vezes sem usar arma de fogo, apenas usando a força. Todo cuidado é pouco para não acabar ficando no prejuízo.

