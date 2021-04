Mesmo com toda dificuldade diante da pandemia, escola jequieense inova e vai fazer o Drive Literário

Há mais de um ano sem ter aulas presenciais em toda Bahia, os proprietários das escolas particulares tem enfrentado um crise financeira que vem afetando todos o estado. Na cidade de Jequié, inúmeras escolas particulares já abriram falência, outras demitiram todo o seu quadro de professores e outras vem tentando de todas as formas, resistir a GRAVE crise no setor educacional privado. O colégio CEI, vem inovando durante a pandemia, e volta e meia os seus diretores promovem carreatas, eventos on line e tantas outras atividades.

No próximo dia 18 de abril, a escola irá promover o DRIVE LITERÁRIO, na Praça dos Poetas, Alto da Prefeitura. No evento será apresentada atividades da semana, entrega de lembranças, apresentação da emília do sítio do pica pau amarelo entre outras atividades. O evento começará as 16:30 e vai até as 18:00.

