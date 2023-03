Mesmo em reforma a UPA continua atendimento 24 horas em Jequié; ASSISTA

A reportagem do Blog Jequié Urgente, esteve na Unidade de Pronto Atendimento de Jequié na Avenida Lomanto Júnior. O Governo do estado está reformando e ampliando a unidade. A entrada principal foi transferida para os fundos da da UPA, onde vai funcionar provisoriamente até o término da obra. Segundo a placa informativa, a obra tem previsão de término em 150 dias. O valor investido pelo governo do estado é na ordem de mais de 3 milhões de reais.

Mesmo com a reforma a UPA continua com o seu atendimento 24 horas. Nossa reportagem entrevistou a Dra Jamile Martins, diretora médica da unidade, onde a mesma nos informou que só no ano de 2022, a UPA em Jequié atendeu mais de 119.000 (cento e dezenove mil), pessoas e realizou mais de 90.000 (noventa mil), exames. Ela também explicou que mesmo com a reforma e ampliação, o atendimento continua e que exames laboratoriais, Raio X, eletrocardiograma entre outros. Assista a entrevista logo a baixo.

Comentários no Facebook:

Comentários