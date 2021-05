Milhares de Jequieenses já recebem conta de Luz com a cobrança da taxa de iluminação pública

Vários Jequieenses já receberam a conta de energia, com uma novidade, que é a cobrança da taxa de iluminação pública. Mesmo com a insatisfação da população, a cobrança foi aprovada por unanimidade pelos vereadores do município. Esperamos que Jequié seja realmente TODA iluminada, para pelo menos justificar mais esse imposto no bolso da maioria dos moradores, que já pagam acréscimo da bandeira Vermelha também dentro da conta de energia elétrica. Na foto enviado por um leitor, só de taxa de iluminação pública e acréscimos tarifários o leitor vai pagar quase 20.00 ( Vinte Reais), a mais na sua conta de energia elétrica.

