Militares do 19º BPM doam material escolar para jovem em Jequié

Policiais Militares do 19° BPM doam material escolar ao garoto Daniel. ” Eduquem as crianças, para que não seja necessário punir o adulto”. São ações como essa que enobrecem, ainda mais a quase Bicentenária Milícia de Bravos, através desses valiosos guerreiros, que dedicam-se diariamente a segurança de todos mesmo com o risco da própria vida.

FONTE E FOTO: ASCOM – 19° BPM .

