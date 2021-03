Mineradora faz doação de ventiladores pulmonares para a Bahia

A mineradora BAMIN doou ao Governo do Estado, na manhã desta quarta-feira (10), 32 ventiladores pulmonares para equipar as unidades de saúde da Bahia. A doação acontece no momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus, quando o sistema de saúde do estado está sob intensa pressão. Do total, o Estado deverá direcionar 5 equipamentos para hospitais de Caetité e 5 para Ilhéus, ou seja, 10 para a região de atuação da BAMIN. Os outros 22 ficarão a critério da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Sobre a BAMIN A BAMIN é uma mineradora que iniciou suas atividades em 2005 com um projeto pioneiro no estado da Bahia. O projeto Pedra de Ferro tem como objetivo produzir 18 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, amparado pela excelência nas operações, pela sustentabilidade e por uma equipe de gestão altamente profissionalizada. A BAMIN transformará o estado da Bahia no terceiro maior produtor de minério de ferro do Brasil. A Companhia possui escritórios centrais em Caetité, Ilhéus, Belo Horizonte, e sua sede está localizada em Salvador. O Eurasian Resources Group (ERG) detém o controle acionário da BAMIN. O Grupo possui um portfólio de ativos de produção e projetos de desenvolvimento em 15 países, abrangendo quatro continentes. A ERG é o maior produtor mundial de ferrocromo de alto carbono por teor de cromo, um grande produtor de minério de ferro, alumina e alumínio, e um dos principais produtores de cobalto e cobre. O Eurasian Resources Group (ERG) detém o controle acionário da BAMIN. O Grupo possui um portfólio de ativos de produção e projetos de desenvolvimento em 15 países, abrangendo quatro continentes. A ERG é o maior produtor mundial de ferrocromo de alto carbono por teor de cromo, um grande produtor de minério de ferro, alumina e alumínio, e um dos principais produtores de cobalto e cobre.

