Mineradora tranquiliza moradores sobre a situação da Barragem Santa Rita em Itagibá

A Mineradora Atlantic Nickel divulgou uma declaração de Emergência, em que esclarece a situação da Barragem Santa Rita, onde estão os rejeitos do tratamento do níquel, após as fortes chuvas dos últimos dias e tranquiliza à população. O Gerente de Mina, Barragem e Obras, José Maurício Mendes Vale, explicou que a empresa está em Estado de prontidão, que começou a vigorar às 05h46min, do último domingo (08/03), quando foi detectado, pelo sistema de monitoramento da mineradora, o aumento do nível de água na barragem, que ultrapassou 11 cm acima do nível normal. Uma equipe técnica está de plantão 24 horas, monitorando a barragem.

José Maurício destacou que, esta variação é esperada durante o período chuvoso e que ela ocorreu, exatamente, pelo aumento das chuvas, na região que chegou em três dias a 182 mm acumulados. E salientou que o aumento do volume d´água não alterou a estabilidade nem a segurança da estrutura da barragem. E desta forma, conforme o laudo de estabilidade da Atlantic Nickel, a Barragem Santa Rita está segura e não oferece risco à vida das comunidades vizinhas à empresa e nem ao meio ambiente da região. Informações e Foto: Giro Ipiaú

