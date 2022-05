Ministério da Saúde autoriza dose de reforço contra Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos

Por orientação do Ministério da Saúde, através de Nota Técnica n°35/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informa que, a partir desta segunda-feira, 30, adolescentes de 12 a 17 anos vão poder garantir a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Esse público deverá se dirigir a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência para efetuar a imunização.

Segundo o texto, no atual momento, “enfatiza-se a importância da vacinação completa uma vez que existe uma tendência a redução da efetividade das vacinas contra a Covid-19 com o passar do tempo, e por isso, deve-se utilizar os imunizantes disponíveis no país para garantir doses de reforço para todos os indivíduos elegíveis”. Ainda, de acordo com a Nota Técnica do Ministério da Saúde, as vacinas aplicadas podem ser Pfizer ou CoronaVac, de acordo com a disponibilidade e respeitando o intervalo de 4 meses após a última dose do esquema vacinal primário. Informações e Foto:SECOM/PMJ

