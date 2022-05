Mobilização em frente aos portões da UESB ocorre nesta terça-feira (24).

A comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) estará mobilizada, nesta terça-feira (24), em defesa da educação pública. Atividades culturais serão realizadas em frente aos portões da UESB, das 7h às 9h, em Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié. O objetivo é denunciar as dificuldades enfrentadas pela Universidade, a desvalorização dos servidores e falta de recursos para permanência estudantil. Em Vitória da Conquista, a atividade é realizada pela Associação dos Docentes da UESB (ADUSB), Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da UESB (AFUS) e Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Valorização dos servidores

Após sete anos sem reposição inflacionária, o salário dos servidores públicos baianos sofreu perdas de quase 50%. O reajuste pago pelo governo da Bahia não repõe sequer a inflação do último ano, deixando professores e técnicos em uma situação difícil, pois enfrentam a carestia dos preços causada pela alta da inflação no Brasil.

Os professores das Universidades Estaduais da Bahia assinaram um acordo de greve, em 2019, em que o governo Rui Costa se compromete a manter uma mesa de negociação permanente com o movimento. No entanto, há mais de 800 dias não há diálogo com a categoria.

Desde 2010 não é aberto concurso para técnicos na UESB. O número de cursos e serviços prestados pela universidade tem crescido, sem a contratação de novos profissionais. A situação gera sobrecarga de trabalho para os técnicos administrativos.

Permanência Estudantil

Para que estudantes em vulnerabilidade social possam concluir seus estudos, a UESB realiza ações de auxílio aos cadastrados no programa de Permanência Estudantil. O valor das bolsas é o mesmo desde 2015, e fortemente impactado pela alta da inflação. Um exemplo disso é o pagamento da bolsa moradia, utilizada por estudantes para pagar aluguel.

Enquanto os auxílios seguem com valor congelado, cresce o preço das refeições do Restaurante Universitário, que recebe subsídio da universidade. De acordo com informações do DCE UESB, campus Vitória da Conquista, o café da manhã subirá de R$ 4 para R$ 7 e o almoço de R$ 7,20 para R$10,20.

Mobilização

A atividade realizada na UESB, nesta terça-feira (24), faz parte da Semana de Lutas das Instituições de Ensino Superior Estaduais e Municipais (IEES e IMES), realizada em todo Brasil de 23 a 27 de maio. Informações: ADUSB

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários