Módulo de odontologia da UESB volta com atendimento para crianças em Jequié

O módulo de Odontologia da UESB volta o atendimento odontológico para crianças. Os pais que desejam atendimento para os seus filhos, tem que entrar em contato através do telefone 73 3528-9408, ou comparecer ao módulo de odontologia, que fica no Anel Viário de Jequié, próximo ao Hospital São Judas Tadeu, ( Santa Casa), para marcação e agendamento do atendimento. Os atendimentos acontecem sempre as quintas e sextas-feiras. Vale salientar que são vagas limitadas e que as pessoas devem comparecer munidos de documentos, inclusive o cartão de vacinação das crianças.

