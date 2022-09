Monic Barreto, Um Case de Sucesso no 1º Encontro do Setor da Construção

No dia 24 de Agosto de 2022, Itabuna-BA recebeu o 1º Encontro do Setor da Construção do Sul da Bahia. Monic Barreto, vice-presidente da Barreto Material de Construção e Diretora da Fibrasol (Ambos localizados em Jequié-BA), palestrou sobre “Um Case de Sucesso”, e contou a história do Grupo Valdir Barreto: Hoje formado por 6 empresas.



Diferente das outras palestras do Evento (focadas mais em vendas e em desempenho) a Palestrante Jequieense tocou na ferida dos visitantes, e falou sobre os desafios das empresas familiares, que são a grande maioria das lojas de material de construção na Bahia, atualmente.



Mas afinal, qual foi o “Case de Sucesso” tema da palestra?



Para a surpresa de muitos, a resposta foi: “a nossa maior construção é a nossa história”. Nesse tema, Monic Barreto defendeu que o sucesso da empresa transcende a história dela, e passa pela vida de muitas outras pessoas. E que seu diferencial como Sucessora foi adicionar Técnica aos valores e a cultura que já existiam ali.

Os conselhos de Valdir Barreto (o Fundador do Grupo) assim como sua orientação, são uma grande inspiração para essa nova geração, que vem no Processo de Sucessão das empresas: A própria Monic Barreto com a Barreto Material de Construção e Michel Barreto com a FibraSol.



Crise, superação, concorrência, e a Sucessão foram alguns dos tópicos que marcaram e EMOCIONARAM quem assistiu a palestra: Uma verdadeira lição de empreendedorismo.



Para ver a palestra completa, acesse o link do canal da Barreto: https://youtu.be/ebgmxbDQ9ZE

