Morador de Jequié fatura 10 mil reais no sorteio da Nota Premiada Bahia

Pela primeira vez, uma moradora de Jeremoabo, no norte do estado, venceu um sorteio da Nota Premiada Bahia, faturando R$ 100 mil. O resultado saiu nesta segunda-feira (22), contemplando mais 90 pessoas com prêmios de R$ 10 mil cada. Do total dos outros vencedores, 60 são de Salvador e outros 30 do interior baiano. A lista total está disponibilizada no site da Nota Premiada.

Entre as cidades com vencedores, destaque para Feira de Santana, com sete sorteados. Em seguida aparecem Ipiaú e Alagoinhas, com três vencedores cada, e Simões Filho, Ilhéus, Itabuna e Lauro de Freitas, com dois contemplados em cada cidade. Completam a lista nove municípios que tiveram um sorteado cada: Jequié, Brumado, Pojuca, Camaçari, Ibirataia, Ribeira do Pombal, Dias D´Ávila, Paulo Afonso e Ruy Barbosa. A Nota Premiada tem atualmente mais de 633 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, já foram premiadas 2.134 pessoas.

