Morador de Jequié morre em confronto com a CIPE-CENTRAL em Ipiaú

Na noite do último sábado (12), um jovem de nome Ricardo Barbosa Santos, entrou em confronto com policiais da CIPE-CENTRAL que estavam patrulhando a zona rural de Ipiaú. Ricardo acabou sendo atingido e foi socorrido pelo policiais, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Segundo informações policiais, um outro suspeito que estava com Ricardo, acabou fugindo pela mata. Ricardo morava no Loteamento Sol Nascente, Joaquim Romão em Jequié. Foto reprodução

