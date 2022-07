Morador do interior da Bahia ganha prêmio de R$ 1 milhão da Nota Premiada

É de uma cidade do interior do estado o ganhador do prêmio especial de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (4) e já está disponível no www.notapremiadabahia.ba.gov.br . Quando fez o cadastro para concorrer aos prêmios, o participante, que trabalha como comerciário, residia em Brasília, por isso o endereço parcial divulgado no site da campanha não é da Bahia. Para concorrer, bastava estar cadastrado e incluir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais. Ao todo, concorreram ao prêmio 143,04 milhões de bilhetes, gerados a partir de compras associadas ao CPF dos participantes realizadas entre 1° de junho de 2021 e 31 de maio de 2022.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 664 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram ao todo 2.772 pessoas. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 535. Desde 2018, a campanha já destinou R$ 59,4 milhões para estas entidades. Informações: ASCOM/Sefaz-Ba

