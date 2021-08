Morador pede ajuda a prefeitura para retirar veículo de garagem no Mandacaru. Entenda

Um morador da Rua Bangu, Mandacaru, entrou em contato com a nossa redação, para falar sobre um enorme buraco que se formou no calçamento em frente a garagem da sua residência. O morador nos disse que já há algum tempo o problema vem aumentado, até que ele ficou impossibilitado de retirar o seu veículo da garagem, devido a cratera que se formou no local. Ele pede para que a operação buraco zero da prefeitura de Jequié, chegue o mais rápido possível a rua Bangu, Mandacaru, para que ele não tenha que está enfrentando este tipo de problema.

