Moradora de Jequié fatura 10 mil reais na Nota Premiada Bahia

Divulgado ontem dia (24), o resultado do sorteio da Nota Premiada Bahia. Na lista de ganhadores estão moradores de municípios de Ipiaú (02), Ibirataia (01), Itabuna, Ilhéus, Ibicuí, Jequié, Porto Seguro, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Salvador, Barreiras, Camaçari, Simões Filho e Cruz das Almas. Cada sortudo embolsará R$ 10 mil. O prêmio de R$ 100 mil saiu para um morador do município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Veja a lista dos ganhadores. Para participar da Nota Premiada Bahia, basta o consumidor se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site da campanha e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais.

