Moradora de Jequié ganha R$ 100 mil em sorteio da Nota Premiada Bahia

Uma moradora de Jequié foi contemplada com o prêmio principal, de R$ 100 mil, do sorteio de março da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado. Com resultado divulgado nesta quinta-feira (21), o sorteio sorteou, ao todo, 46 pessoas do interior da Bahia ante 45 residentes de Salvador. Foi distribuído no total o montante de R$ 1 milhão para 91 pessoas.

A relação completa dos ganhadores do mês de março pode ser conferida no site da campanha Nota Premiada Bahia e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba).

Os prêmios para o interior do estado foram distribuídos entre participantes de 27 municípios. Na liderança está Feira de Santana, com nove contemplados, seguida por Vitória da Conquista, com quatro vencedores, Ilhéus, com três pessoas sorteadas, e as cidades de Camaçari, Eunápolis, Itabuna, Jequié, Lauro de Freitas e Simões Filho com dois ganhadores cada uma. Na contagem de Jequié está incluída a ganhadora do prêmio de R$ 100 mil. Completam a lista, com um contemplado cada, outros 18 municípios: Alagoinhas, Brumado, Caetité, Caravelas, Catu, Conceição do Coité, Cristópolis, Esplanada, Euclides da Cunha, Ipiaú, Jacobina, Maragogipe, Mucuri, Santo Amaro, Santo Estevão, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vera Cruz. A Nota Premiada conta atualmente com mais de 750 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 4.684 pessoas, das quais 2.856 mil moram na capital, 1.827 no interior e uma fora do estado. Informações: Ascom / Sefaz-Ba

